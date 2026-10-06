Elazığ'da sağanak etkili oldu

Cadde ve sokaklarda biriken su nedeniyle yayalar ve sürücüler zorlukla ilerledi.

Kent genelinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi.

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