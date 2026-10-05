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        Elazığ'da operasyonlarda 111 kişi yakalandı

        Elazığ'da 20 günde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 firari hükümlü ile ruhsatsız silah taşıyan 41 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 15:53 Güncelleme:
        Elazığ'da operasyonlarda 111 kişi yakalandı

        Elazığ'da 20 günde düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 70 firari hükümlü ile ruhsatsız silah taşıyan 41 şüpheli yakalandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışmalar neticesinde 70 firari hükümlü yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, kentin güvenliği ve huzuru için gerçekleştirilen güvenlik uygulamaları ve operasyonlarda ise ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 41 şüpheli yakalandı.

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        Yapılan aramalarda 19 ruhsatsız tabanca ve 739 fişek ile 22 ruhsatsız tüfek ve 13 kartuş ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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