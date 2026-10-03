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        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban Kaymakamı Onur projeleriyle Abu Dabi'de yarışacak 3 lise öğrencisi ile görüştü

        Keban Kaymakamı Onur projeleriyle Abu Dabi'de yarışacak 3 lise öğrencisi ile görüştü

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, projeleriyle Abu Dabi'de yarışacak 3 lise öğrencisi ve öğretmen ile görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 15:01 Güncelleme:
        Keban Kaymakamı Onur projeleriyle Abu Dabi'de yarışacak 3 lise öğrencisi ile görüştü

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, projeleriyle Abu Dabi'de yarışacak 3 lise öğrencisi ve öğretmen ile görüştü.

        Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, hazırladıkları su tasarrufu projesi ile Abu Dabi'de düzenlenecek finale katılmaya hak kazanan Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Öğretmeni Solunay Duran ve 12. sınıf öğrencileri Zehra Albayrak, Recep Efe Gök ve Zeynep Yüksel'i makamında kabul etti.

        Kaymakam Onur, "Bu başarı aynı zamanda TÜBİTAK projesi ile Milli Eğitim Bakanlığımızın Harezmi Eğitim Modelinin bir başarısıdır. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ferhat Emre'yi, okul yönetimini, ilgili öğretmenimizi ve öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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