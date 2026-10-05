Elazığ'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'da 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 05.10.2026 - 14:43 Güncelleme:
Elazığ'da 3 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü.
Kültür Mahallesi Arka Sokak'ta bulunan metruk bir binanın 3. katında yangın çıktı.
Binadan yükselen dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
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