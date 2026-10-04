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        Keban'da kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kestiler

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kesti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 16:08 Güncelleme:
        Keban'da kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kestiler

        Elazığ'ın Keban ilçesine bağlı Ulupınar köyünde yaşayanlar köydeki Başpınar kaynak suyunun kurumaması için kurbanlar kesti.

        Ulupınar Köyü Muhtarlığı organizasyonunda yapılan etkinlikte, Başpınar kaynak suyunun bulunduğu alanda bir araya gelen vatandaşlar yıllardır sürdürülen gelenek doğrultusunda 1 büyükbaş ve 4 küçükbaş hayvan kesti.

        Kesilen kurban etleriyle hazırlanan yemekler, köy sakinlerine ve misafirlere ikram edildi.

        Köy muhtarı Nazım Sezer, her yıl köy halkının desteğiyle alınan büyük ve küçükbaş hayvanların kurbanlık olarak kesildiğini söyledi.

        Sezer, "234 yıldır süre gelen bir geleneğimiz, bereket için her yıl kurbanlar kesiyoruz." ifadelerini kullandı.

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