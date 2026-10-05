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        Keban'da öğrencilere siber suçlar ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik siber suçlar, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı ile kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2026 - 14:44 Güncelleme:
        Keban'da öğrencilere siber suçlar ve bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde öğrencilere yönelik siber suçlar, uyuşturucu ve kumar bağımlılığı ile kadına yönelik şiddet konularında bilgilendirme programı düzenlendi.

        Fırat Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Keban Meslek Yüksekokulu'nda, İl Emniyet Müdürlüğü uzman personeli tarafından dijital ortamda karşılaşılabilecek siber suç ve tehditlere karşı alınabilecek güvenlik önlemleri, internet ve sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar ile kişisel verilerin korunmasına yönelik temel bilgiler verildi.

        Programda ayrıca uyuşturucu ve kumar bağımlılığı ile kadına yönelik şiddet konuları ele alındı.

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        Keban Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Akif Evren Parlak, emniyet personeline teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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