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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:46 Güncelleme:
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş şubeleri ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şüphelilere yönelik son 20 günde operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 4 kilo 79 gram esrar, 547 sentetik ecza, 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 485,88 gram sentetik kannabinoid ve 12 gram metamfetamin ele geçirildi, 17 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

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        Ayrıca 152 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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