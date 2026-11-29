Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, Y.Y. ve U.D'yi gözaltına aldı.

Bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, olay saatinde köyde şüpheli hareketler sergilenen otomobili tespit etti.

Keban İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma ve Olay Yeri İnceleme timleri, dün Ulupınar köyündeki deprem konutlarının topraklama hattında kullanılan 5 bakır çubuğun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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