Elazığ'da yaşlı adam sadaka kutusunu çaldı

Olay, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan pide fırınında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen yaşlı adam, girdiği pide fırınında kimsenin olmadığını fark edince, kasanın üstünde bulunan sadaka kutusunu alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Sadaka kutusunu çalan vatandaşın o anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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