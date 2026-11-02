Şenol Arslan: "Borsamızın geleceği için sorumluluk almaya hazırız"

Elazığ Ticaret Borsası’nın geleceği için sorumluluk almaya hazır olduklarını dile getiren Başkan Adayı Şenol Arslan, tüm üyeleri demokratik haklarını kullanmak üzere sandığa davet etti.

Elazığ Ticaret Borsası Başkan Adayı ve Elazığ Hayvan Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Şenol Arslan, 14 Kasım 2026 tarihinde yapılacak borsa seçimleri öncesinde değerlendirmelerde bulunarak tüm üyeleri sandığa davet etti. Seçim çalışmaları kapsamında Elazığ başta olmak üzere Bingöl, Muş ve Tunceli’de faaliyet gösteren borsa üyeleriyle bir araya gelen Şenol Arslan, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde sektör temsilcilerinin talep, öneri ve beklentilerini dinlediklerini belirtti. Üyelerle kurdukları iletişimin ve sahada edindikleri tecrübelerin yeni dönem projelerine yön verdiğini ifade eden Arslan, genç ve dinamik bir kadroyla yola çıktıklarını vurguladı.

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Seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Arslan, "Genç ve dinamik bir başkan adayı olarak üyelerimizin oylarına talibim. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde üyelerimizin bizlere aktardığı sorunları, talepleri ve beklentileri dikkatle dinledik. Üretimden ticarete, hayvancılıktan sanayiye kadar farklı alanlarda edindiğimiz tecrübeyi Elazığ Ticaret Borsası’nın kurumsal gelişimine taşımayı hedefliyoruz. Bizim için önemli olan, üyelerimizin söz sahibi olduğu, istişareye dayalı, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışıdır" dedi.

Yeni döneme yönelik projelerine de değinen Arslan, Gıda Üretim ve Analiz Laboratuvarı Merkezi, Modern Silo ve Lisanslı Depo Tesisi, Tarihi Buğday Meydanı’nın yeniden değerlendirilmesi, Ortak ATM Noktası ile Dericiler ve Sakatatçılar Sitesi gibi çalışmaların planları arasında yer aldığını ifade etti.

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Seçimlerin demokratik bir süreç olduğuna dikkat çeken Arslan, "14 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Elazığ Ticaret Borsası seçimlerinde tüm üyelerimizi demokratik haklarını kullanmak üzere sandığa davet ediyorum. Her üyemizin iradesi ve tercihi bizim için kıymetlidir. Seçimlerin karşılıklı saygı, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Sandıktan çıkacak sonucun Elazığ Ticaret Borsamıza, üyelerimize ve ticaret camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.