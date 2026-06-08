Elazığ'ı süsleyen güller belediyenin serasında yetiştiriliyor

Elazığ'da park, bahçe ve yeşil alanların düzenlemesinde kullanılan güller, belediyenin Doğukent Sera Alanı'nda özenle yetiştiriliyor.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent estetiğine katkı sunan çalışmaları özveriyle sürdürüyor.



Bu kapsamda Doğukent Sera Alanı'nda yaklaşık üç ay önce çelikleme yöntemiyle üretimi yapılan güllerin yapraklanma ve gelişim süreci olumlu şekilde ilerliyor.



Güllerden budama yoluyla çeliklerin alınmasıyla hem mevcut bitkilerin sağlıklı gelişimi sağlanıyor hem de kent estetiğine katkı sunacak yeni güller yetiştiriliyor.





Yetiştirilen güller, kentin görsel güzelliğini güçlendirecek.



