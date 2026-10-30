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        Arıcılık destekleme başvurularında süre uzatıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı arıcılık destekleme iş takviminde yapılan güncellemeyle üreticilerin başvuru süresi uzatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Arıcılık destekleme başvurularında süre uzatıldı

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2026 yılı arıcılık destekleme iş takviminde yapılan güncellemeyle üreticilerin başvuru süresi uzatıldı.

        Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıcılık desteklemesinden yararlanmak isteyen üreticiler için başvuru süresinin 6 Kasım 2026'ya kadar uzatıldığı bildirildi.

        Güncellenen takvime göre destekleme başvuruları 7 Eylül6 Kasım 2026 tarihleri arasında alınacak. Birlikler tarafından başvuru dilekçeleri 913 Kasım tarihlerinde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine teslim edilecek.

        Arılı kovan tespit işlemleri 1 Mayıs7 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek, İcmal1 ise 1627 Kasım tarihlerinde hazırlanacak.

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        Takvimin devamında askı süreci 30 Kasım11 Aralık, itirazların alınması ve değerlendirilmesi 1418 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

        İcmal2'nin 2125 Aralık tarihlerinde hazırlanarak İl Müdürlüğüne gönderileceği, İcmal3'ün ise 28 Aralık 20266 Ocak 2027 tarihleri arasında Bakanlığa iletileceği kaydedildi.

        Açıklamada, desteklemeden yararlanmak isteyen arıcıların güncellenen takvimi dikkate alarak başvurularını 6 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiği belirtildi.

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