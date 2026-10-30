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        Vali Aydoğdu, Darü's Selam Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Soğukoluk köyünde bulunan Darü's Selam Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Vali Aydoğdu, Darü's Selam Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulundu

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Soğukoluk köyünde bulunan Darü's Selam Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

        Merkezde incelemelerde bulunan Aydoğdu, Köy Muhtarı Emrah Duran'dan merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

        Duran, devletin ve köy sakinlerinin destekleriyle hayata geçirilen gençlik merkezinde köy halkının zaman zaman bir araya gelerek köyle ilgili konularda istişarelerde bulunduğunu belirtti.

        Merkezde kitap okuma etkinliklerinin yanı sıra mevlit ve taziye programlarının da düzenlendiğini aktaran Duran, merkezin köy sakinlerinin bir araya gelmesine imkan sağladığını ifade etti.

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        Vali Aydoğdu ise toplumsal dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren merkezin oluşturulmasında emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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