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        Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:40 Güncelleme:
        Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı.

        Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki 8 bin 964 hektarlık bölge, 2017'de Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edildi.

        Her mevsim farklı güzelliklere bürünen ve doğa tutkunlarının ilgisini çeken tabiat parkı, birkaç gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

        Çam ormanlarıyla çevrili olan ve akarsular ile göllerin bulunduğu bölgede güzel manzaralar oluştu.

        Dumanlı Tabiat Parkı'nın kış güzelliği dronla görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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