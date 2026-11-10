Engelsiz kampüs için bir araya geldiler

Üniversitenin tüm öğrenciler için kapsayıcı, erişilebilir ve destekleyici bir eğitim ortamı sunmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Kuyrukluyıldız, engelli öğrencilerin akademik ve sosyal yaşama katılımını kolaylaştıracak çalışmaların önemini vurguladı.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, engelli öğrencilerin eğitim ve kampüs yaşamında karşılaştıkları sorunlar, ihtiyaçları ve üniversitede erişilebilirliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, Engelli Öğrenci Birimi Komisyonu üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.