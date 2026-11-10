Vali Aydoğdu'nun dedesi vefat etti
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu hayatını kaybetti.
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu hayatını kaybetti.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu'nun vefat ettiği bildirildi.
Merhum Koyuncu'nun cenazesinin, 10 Kasım Salı günü Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Abdurrahmangazi Camisi'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda defnedileceği belirtildi.
Açıklamada, taziyelerin Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Bahçedere köyünde kabul edileceği kaydedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.