EBYÜ Yabancı Diller Yüksekokulunda müdürlük görevi devredildi

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünde devir teslim programı düzenlendi.

Yüksekokul Müdürlüğü görevini yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı, görevini Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han Aykut'a devretti.

Yabancı Diller Yüksekokulunda düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Başıbüyük ve Prof. Dr. Erhan Zeytun, Üniversite Genel Sekreteri Mustafa Yurteken ile yüksekokulun akademik ve idari personeli katıldı.

Programda konuşan Rektör Kuyrukluyıldız, görev süresi boyunca yüksekokula sunduğu hizmet ve katkılardan dolayı Prof. Dr. Meryem Özturan Sağırlı'ya teşekkür ederek, görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Han Aykut'a yeni görevinde başarılar diledi.

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Görevi devreden Sağırlı da birlikte çalıştığı akademik ve idari personele teşekkür ederek Aykut'a başarı temennisinde bulundu.

Görevi devralan Aykut ise kendisine duyulan güvenden dolayı teşekkür ederek Sağırlı'nın yüksekokula sunduğu hizmet ve katkılarını takdir etti.

Program, Sağırlı'nın Aykut'a çiçek takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.