Erzincan Emniyet Müdürü Doköz'den şehit ailesine ziyaret
Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran'ın babası Selahattin Taşkıran'ı ziyaret etti.
Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran'ın babası Selahattin Taşkıran'ı ziyaret etti.
Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran'ın babası Selahattin Taşkıran ile bir araya geldi.
Ziyarette, şehit Sebahattin Taşkıran başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anılırken, şehit ailesine sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.