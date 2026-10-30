Erzincan Emniyet Müdürü Doköz'den şehit ailesine ziyaret

Erzincan İl Emniyet Müdürü Esat Feryadi Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran'ın babası Selahattin Taşkıran'ı ziyaret etti.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürü Doköz, şehit polis memuru Sebahattin Taşkıran'ın babası Selahattin Taşkıran ile bir araya geldi.

Ziyarette, şehit Sebahattin Taşkıran başta olmak üzere tüm şehitler rahmetle anılırken, şehit ailesine sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi.