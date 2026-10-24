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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası demir yolu hattında ve kara yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası demir yolu hattında ve kara yolunda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Vali Aydoğdu, Sansa Deresi mevkisinde etkili olan heyelan sebebiyle zarar gören demir yolu hattındaki çalışmaları denetledi.

        Bölgede yürütülen faaliyetler hakkında TCDD 9. Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Dursun ve ilgililerden bilgi alan Aydoğdu, sahada görev yapan personelle görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

        Aydoğdu, daha sonra, geçen hafta etkili olan yoğun yağışların ardından heyelan nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Erzincan-Erzurum kara yolundaki kesimde incelemelerde bulundu.

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        Bölgede olası sel ve heyelan risklerine karşı alınacak tedbirler ile planlanan çalışmalar hakkında Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal'dan brifing alan Vali Aydoğdu, ulaşımın güvenli ve kesintisiz sürdürülmesi için ekiplerin sahadaki çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.

        İncelemelerde Vali Aydoğdu'ya, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ile ilgili birim amirleri eşlik etti.

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