Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi
Erzincan'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Erzincan'da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Erzincan Belediye Başkanlığı önünde düzenlenen törene Vali Vekili Hüseyin Aydın, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun ve il protokolü katıldı.
Törende Erzincan Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı yarıya indirildi.
Tören, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi.
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