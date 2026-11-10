Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Eski hükümlü 25 yıllık ustalığını devlet desteğiyle kendi iş yerine taşıdı

        Eski hükümlü 25 yıllık ustalığını devlet desteğiyle kendi iş yerine taşıdı

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincanlı eski hükümlü İlhan Karakaya, 25 yıl boyunca başkasının yanında sürdürdüğü oto kaporta ve boya ustalığının ardından devletin sağladığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Eski hükümlü 25 yıllık ustalığını devlet desteğiyle kendi iş yerine taşıdı

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincanlı eski hükümlü İlhan Karakaya, 25 yıl boyunca başkasının yanında sürdürdüğü oto kaporta ve boya ustalığının ardından devletin sağladığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

        Kaporta ve boya ustası olan ve başkasının yanında mesleğini sürdüren 47 yaşındaki Karakaya, 2021'de karıştığı kavga nedeniyle bir yıl cezaevinde kaldı.

        Hapis cezası bittikten sonra kendi işini kurmak isteyen Karakaya, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

        Başvurusu kabul edildikten sonra devletin 550 bin lira hibe desteğinden yararlanan oto kaporta ve boya ustası Karakaya, 25 yıllık mesleğini artık yeni açtığı iş yerinde devam ettiriyor.

        REKLAM

        - "Hem milletimize hem kendimize faydalı olmaya çalışıyoruz"

        İlhan Karakaya, AA muhabirine, karıştığı kavga nedeniyle cezaevinde bir yıl kaldığını ve çıktıktan sonra projeye başvurduğunu anlattı.

        Devletten aldığı 550 bin lira hibe desteğinin üzerine iş yerinin kuruluşu için gereken tutarın kalan kısmını da kendi imkanlarıyla karşıladığını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

        "Bir kavgadan dolayı istenmedik bir olaydan cezaevine girdim ve devletimizin yaptığı bu projeden de faydalanarak çok şükür dükkanımı açtım. Hem milletimize hem kendimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Kimse kolay kolay cezaevine girmek istemez. Bu kavga da herkesin başına gelen bir şey ama yine de öfkemizi kontrol etmemiz lazım. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Haklarımızı da hukuki yollarla aramamız gerekiyor."

        REKLAM

        Karakaya, eski hükümlü ve engelli vatandaşlara projeden yararlanmalarını tavsiye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı
        Çam ormanlarıyla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı karla kaplandı
        Erzincan'da soğuk hava etkili oldu: Araç camları buz tuttu
        Erzincan'da soğuk hava etkili oldu: Araç camları buz tuttu
        Engelsiz kampüs için bir araya geldiler
        Engelsiz kampüs için bir araya geldiler
        Erzincan Emniyetinden 10 Kasım'a özel klip
        Erzincan Emniyetinden 10 Kasım'a özel klip
        Vali Aydoğdu'nun dedesi vefat etti
        Vali Aydoğdu'nun dedesi vefat etti
        Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetreye ulaştı
        Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 33 santimetreye ulaştı