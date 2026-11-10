Eski hükümlü 25 yıllık ustalığını devlet desteğiyle kendi iş yerine taşıdı

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincanlı eski hükümlü İlhan Karakaya, 25 yıl boyunca başkasının yanında sürdürdüğü oto kaporta ve boya ustalığının ardından devletin sağladığı hibe desteğiyle kendi işinin patronu oldu.

Kaporta ve boya ustası olan ve başkasının yanında mesleğini sürdüren 47 yaşındaki Karakaya, 2021'de karıştığı kavga nedeniyle bir yıl cezaevinde kaldı.

Hapis cezası bittikten sonra kendi işini kurmak isteyen Karakaya, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi"ne başvurdu.

Başvurusu kabul edildikten sonra devletin 550 bin lira hibe desteğinden yararlanan oto kaporta ve boya ustası Karakaya, 25 yıllık mesleğini artık yeni açtığı iş yerinde devam ettiriyor.

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- "Hem milletimize hem kendimize faydalı olmaya çalışıyoruz"

İlhan Karakaya, AA muhabirine, karıştığı kavga nedeniyle cezaevinde bir yıl kaldığını ve çıktıktan sonra projeye başvurduğunu anlattı.

Devletten aldığı 550 bin lira hibe desteğinin üzerine iş yerinin kuruluşu için gereken tutarın kalan kısmını da kendi imkanlarıyla karşıladığını ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Bir kavgadan dolayı istenmedik bir olaydan cezaevine girdim ve devletimizin yaptığı bu projeden de faydalanarak çok şükür dükkanımı açtım. Hem milletimize hem kendimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Kimse kolay kolay cezaevine girmek istemez. Bu kavga da herkesin başına gelen bir şey ama yine de öfkemizi kontrol etmemiz lazım. Biraz daha sabırlı olmamız lazım. Haklarımızı da hukuki yollarla aramamız gerekiyor."

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Karakaya, eski hükümlü ve engelli vatandaşlara projeden yararlanmalarını tavsiye etti.