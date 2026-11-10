Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi

Erzincan'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Vali Vekili Hüseyin Aydın, il protokolü, askeri ve sivil erkân, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gökmen Güler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından "Yüzlerdeki İz" adlı kısa film gösterildi.

Programda, Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan "Gölgen Yeter" adlı gölge oyunu sahnelendi. Zeybek gösterisi eşliğinde Yemen ve Çökertme türküleri de seslendirildi.

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Program, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Vekili Aydın ve protokol üyelerince ödüllerinin verilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.