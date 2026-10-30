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        Erzincan'da 28 üreticiye 15,5 ton sera örtüsü desteği sağlandı

        Erzincan'da örtü altı üretimin geliştirilmesi ve seraların yenilenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 18:14 Güncelleme:
        Erzincan'da 28 üreticiye 15,5 ton sera örtüsü desteği sağlandı

        Erzincan'da örtü altı üretimin geliştirilmesi ve seraların yenilenmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında 28 üreticiye 15 bin 579 kilogram sera örtüsü desteği verildi.

        "Örtüaltı Tesislerin Örtülerinin Yenilenmesi Projesi" kapsamında sağlanan desteğin yüzde 50'si hibe olarak karşılandı.

        Toplam 2 milyon 400 bin lira bütçeli projenin 1 milyon 200 bin lirası Tarım ve Orman Bakanlığı, 1 milyon 200 bin lirası ise üreticiler tarafından karşılandı.

        Sera örtülerinin dağıtımı dolayısıyla düzenlenen törene Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, siyasi parti temsilcileri ve seracılar katıldı.

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        Proje ile üreticilerin üretim koşullarının iyileştirilmesi, sera altyapısının güçlendirilmesi ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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