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        Erzincan'da Gebe Okulu eğitimini tamamlayan anne ve baba adaylarına sertifika verildi

        Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan anne ve baba adaylarına sertifikaları takdim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Erzincan'da Gebe Okulu eğitimini tamamlayan anne ve baba adaylarına sertifika verildi

        Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan anne ve baba adaylarına sertifikaları takdim edildi.

        Sertifika töreninde katılımcılarla bir araya gelen Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, sertifikaları anne ve baba adaylarına verdi.

        Törende konuşan Taş, Gebe Okulu eğitimlerinin anne ve bebek sağlığının korunması, bilinçli ebeveynliğin desteklenmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından önemli olduğunu belirterek eğitimlerini tamamlayan katılımcıları tebrik etti.

        Program, anne ve baba adaylarına sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir aile yaşamı temennisinde bulunulmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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