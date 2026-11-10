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        Vali Aydoğdu'nun dedesi Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Vali Aydoğdu'nun dedesi Koyuncu son yolculuğuna uğurlandı

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun dedesi Hüseyin Koyuncu, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

        Cenaze merasimine Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ahlat Kaymakamı Özgür Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Vali Aydoğdu, cenaze törenine katılarak acılarını paylaşan, taziyelerini ileten ve dualarıyla destek olan Bitlis Valisi Karakaya, Ahlat Kaymakamı Kaya, Ahlat Belediye Başkanı Gülmez başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti.

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