Erzincan'da öğrenciler Atatürk'ü "Ata'ya Ağıt" ile andı

Program kapsamında Müzik Öğretmeni Yusuf Ozan Özcan öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler ve öğretmenler, "Ata'ya Ağıt" eserini seslendirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Okul Müdürü Bilgihan Kılıç, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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