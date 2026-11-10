Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda ekim ayında 36 bin 521 yolcuya hizmet verildi

        Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda ekim ayında 36 bin 521 yolcuya hizmet verildi

        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2026 yılı ekim ayında 36 bin 521 yolcuya hizmet verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda ekim ayında 36 bin 521 yolcuya hizmet verildi

        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2026 yılı ekim ayında 36 bin 521 yolcuya hizmet verildi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2026 yılı ekim ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, havalimanında ekim ayında iç hatlarda 36 bin 521 yolcu seyahat ederken dış hatlarda yolcu trafiği gerçekleşmedi.

        Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 235 oldu. Dış hatlarda uçak trafiği kaydedilmezken toplam uçak trafiği 235 olarak gerçekleşti.

        Havalimanında ekim ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 286 ton olarak kayıtlara geçti.

        REKLAM

        Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda ocakekim döneminde toplam 380 bin 170 yolcuya hizmet verildi.

        Bu dönemde uçak trafiği 2 bin 455, yük trafiği ise 3 bin 387 ton olarak gerçekleşti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Sadece bir milletin değil, bütün dünyanın hafızasında: Bitmeyen özlem, sonsuz saygı
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu
        Cenazede gözyaşlarına boğuldu

        Benzer Haberler

        Erzincan'da sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenle...
        Erzincan'da sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenle...
        Hastanede 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi
        Hastanede 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi
        Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni dü...
        Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni dü...
        Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi
        Erzincan'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi
        Erzincan'da soğuk hava etkili oldu: Araç camları buz tuttu
        Erzincan'da soğuk hava etkili oldu: Araç camları buz tuttu
        Eski hükümlü 25 yıllık ustalığını devlet desteğiyle kendi iş yerine taşıdı
        Eski hükümlü 25 yıllık ustalığını devlet desteğiyle kendi iş yerine taşıdı