Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda ekim ayında 36 bin 521 yolcuya hizmet verildi

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2026 yılı ekim ayında 36 bin 521 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2026 yılı ekim ayına ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, havalimanında ekim ayında iç hatlarda 36 bin 521 yolcu seyahat ederken dış hatlarda yolcu trafiği gerçekleşmedi.

Aynı dönemde havalimanına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 235 oldu. Dış hatlarda uçak trafiği kaydedilmezken toplam uçak trafiği 235 olarak gerçekleşti.

Havalimanında ekim ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği ise 286 ton olarak kayıtlara geçti.

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Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda ocakekim döneminde toplam 380 bin 170 yolcuya hizmet verildi.

Bu dönemde uçak trafiği 2 bin 455, yük trafiği ise 3 bin 387 ton olarak gerçekleşti.