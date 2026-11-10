Erzincan'da sağlık çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programı düzenlendi

Eğitime katkı sunan öğrencilere, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Kaya ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nurcan Keçeci tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programı gerçekleştirildi.

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