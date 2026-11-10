Hastanede 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.
Hastanede düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda, Atatürk'ün fikirleri, bağımsızlık mücadelesi ve Cumhuriyet'e bıraktığı miras anıldı.
Etkinlik, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saygı, rahmet ve minnetle yad edilmesiyle sona erdi.
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