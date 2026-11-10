Hastanede 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi.

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