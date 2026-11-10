Kemah'a iki yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılacak

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yapılması planlanan iki Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için yapım protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine Vali Vekili Hüseyin Aydın, Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Kemah Belediye Başkanı ve hayırsever Cevdet Bayram, hayırsever Fikret Sarıyıldız, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ile Kemah Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cansu Civriz katıldı.

İmzalanan protokol kapsamında Kemah ilçesine modern, bağımsız ve sağlık hizmetlerinin sunumuna uygun fiziki şartlara sahip iki müstakil Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu kazandırılacak.

Projenin tamamlanmasıyla yeni istasyonlara taşınacak acil sağlık hizmetlerinin ardından Kemah Devlet Hastanesinde boşalacak alanlar, uzman hekim atamaları doğrultusunda yeni poliklinik ve yataklı servisler olarak değerlendirilecek. Böylece hastanenin sağlık hizmeti sunma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.