Kemah'ta gıda denetimleri sürüyor

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, gıda güvenilirliği ve halk sağlığının korunması hedefleniyor.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol ediliyor.

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