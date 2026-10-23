Erzincan'da gençler ve yaşlılar sanat etkinliğinde buluştu

Sanatın birleştirici gücünden yararlanılan buluşmada, gençler ile yaşlılar birlikte vakit geçirerek paylaşma ve dayanışma örneği sergiledi.

İşletme sahibi Feraye Yeşilyaprak’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, gençler ve yaşlılar birlikte seramik boyayarak sanatsal çalışmalar yaptı.

Erzincan’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Projesi kapsamında gençler ile yaşlıların katılımıyla seramik boyama etkinliği düzenlendi.

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