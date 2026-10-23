Sansa Deresi'nde selin izleri siliniyor
Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını ve sel nedeniyle demir yolu hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını ve sel nedeniyle demir yolu hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Üyesi Şeref Oruç ile Pelitli köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Hökelekli, daha sonra Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Devlet Demiryollarına ait demir yolu hattına düşen toprak yığınının kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.
Yetkililerden çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi alan Hökelekli, selin etkilerinin giderilmesi ve demir yolu ulaşımının güvenli şekilde yeniden sağlanmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.
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