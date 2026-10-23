Sansa Deresi'nde selin izleri siliniyor

Hökelekli, daha sonra Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle Devlet Demiryollarına ait demir yolu hattına düşen toprak yığınının kaldırılması ve ulaşımın yeniden sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaları inceledi.

Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Üyesi Şeref Oruç ile Pelitli köyünde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını ve sel nedeniyle demir yolu hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

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