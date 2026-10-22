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        Belediyenin Merkez Çarşısı inşaatında acı son: 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

        Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan Merkez Çarşısı inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki işçi Hakan Ayçiçek, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:30 Güncelleme:
        Belediyenin Merkez Çarşısı inşaatında acı son: 26 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

        Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan Merkez Çarşısı inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan 26 yaşındaki işçi Hakan Ayçiçek, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

        İnönü Mahallesi 14. Sokak'ta bulunan Merkez Çarşısı inşaatında çalışan Ayçiçek, yüksekten düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ayçiçek, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

        Hastanede 11 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Ayçiçek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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        Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

        Hayatını kaybeden Hakan Ayçiçek'in Bayburt'un Gökçedere beldesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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