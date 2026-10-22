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        Erzincan'da öğrencilere organik tarım eğitimi

        Erzincan'da öğrencilerin organik tarım, doğal kaynakların korunması ve güvenilir gıda tüketimi konularında bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışması düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:37 Güncelleme:
        Erzincan'da öğrencilere organik tarım eğitimi

        Erzincan’da öğrencilerin organik tarım, doğal kaynakların korunması ve güvenilir gıda tüketimi konularında bilinçlendirilmesi amacıyla eğitim çalışması düzenlendi.

        Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çocuklarda organik tarım ve güvenilir gıda tüketimi bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülüyor. Bu kapsamda Mamahatun 17 Şubat İlkokulunda öğrencilere yönelik bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

        Eğitimde öğrencilere doğal dengenin korunması, organik tarımın önemi, organik gıda tüketimi ve tarladan pazara uzanan üretim süreçleri hakkında bilgi verildi. Ayrıca organik ürün logolarının nasıl tanınacağı ve gıda güvenliğinin önemi konuları ele alındı.

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        Çocukların erken yaşlarda bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmasını hedefleyen eğitimle, doğal kaynakların korunması ve güvenilir gıda konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

        Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla gelecek nesillerin tarım, çevre ve gıda güvenliği konularında bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin devam ettiği belirtildi.

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