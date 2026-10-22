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        Erzincan İl Müftüsü Yazıcı'dan Kız Kur'an Kursuna ziyaret

        Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Kavakyolu Mahallesi'nde bulunan Fatma Aksu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:47 Güncelleme:
        Erzincan İl Müftüsü Yazıcı'dan Kız Kur'an Kursuna ziyaret

        Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Kavakyolu Mahallesi’nde bulunan Fatma Aksu Yatılı Kız Kur’an Kursu’nu ziyaret etti.

        İl Müftü Yardımcısı Semiha Keleş ve Şube Müdürünün de eşlik ettiği ziyarette Yazıcı, kursun eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

        Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Yazıcı, hafızlık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hafızlık eğitiminin sabır, azim ve gayret gerektirdiğini belirten Yazıcı, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

        48 yatak kapasitesine sahip kursta, yatılı ve gündüzlü olmak üzere toplam 73 öğrenci eğitim görüyor. Öğrencilerin 32’si hafızlık, 34’ü hafızlığa hazırlık eğitimi alırken, 15 öğrenci de Kur’anı Kerim’i Anlama Programı’na katılıyor.

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        Erzincan’da kadınlara yönelik ilk ve tek olma özelliği taşıyan Arapça Kur’anı Kerim’i Anlama Programı, geçen yıl ilk mezunlarını verdi. Program, bu yıl da 15 öğrencinin katılımıyla devam ediyor.

        Modern eğitim imkanlarına sahip kursta dersliklerin yanı sıra spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları, bilgisayar odası ve çok amaçlı salon bulunuyor. Yerden ısıtma sistemine sahip yeni bina, öğrencilere konforlu bir eğitim ortamı sunuyor.

        Ziyaret kapsamında kursun eğitim ve sosyal alanlarını inceleyen Yazıcı, kursun yapımına katkı sağlayan hayırseverlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yazıcı, kurs yönetimi ve öğreticilere çalışmalarında, öğrencilere ise eğitim ve hafızlık süreçlerinde başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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