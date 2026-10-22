Erzincan'da yangın güvenliği ve ilk yardım eğitimi

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği tarafından TEİAŞ Erzincan İşletme ve Bakım Müdürlüğü personeline yönelik yangın güvenliği, yangına müdahale ve ilk yardım eğitimi düzenlendi. Eğitim kapsamında gerçekleştirilen tatbikatla personelin acil durumlara karşı hazırlıklı olması hedeflendi.

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Eğitim Amirliği, yangın güvenliği ve acil durumlara müdahale konusunda farkındalığı artırmaya yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda TEİAŞ Erzincan İşletme ve Bakım Müdürlüğü personeline yönelik yangın güvenliği, yangına müdahale ve ilk yardım eğitimi ile tatbikat gerçekleştirildi.

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Eğitimde, yangınlara karşı alınması gereken önlemler, yangın anında doğru müdahale yöntemleri, acil durumlarda tahliye prosedürleri ve temel ilk yardım uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Teorik bilgilendirmelerin yanı sıra gerçekleştirilen tatbikatla personelin olası yangın ve acil durumlarda doğru, hızlı ve etkili müdahalede bulunabilme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Erzincan Belediyesi yetkilileri, can ve mal güvenliğinin korunması, olası risklere karşı hazırlıklı olunması ve hayat kurtaran bilgilerin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.