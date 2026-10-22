Kaymakam Arıkan'dan ilçe emniyet birimlerinde inceleme
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde Kaymakam Emirhan Arıkan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde Kaymakam Emirhan Arıkan, İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Ziyaret kapsamında İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Muhammet Ali Maden’den emniyet teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ve birimlerin genel durumu hakkında bilgi alan Arıkan, gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kaymakam Arıkan, ziyaret sırasında emniyet birimlerinin çalışmalarını inceleyerek yürütülen hizmetler hakkında bilgi aldı.
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