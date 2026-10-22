Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da inşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

        Erzincan'da inşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

        Erzincan'da otopark inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Erzincan'da inşaattan düşen işçi yaşam mücadelesini kaybetti

        Erzincan'da otopark inşaatında yüksekten düşerek ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        İnönü Mahallesi Merkez Çarşısı mevkisinde, Erzincan Belediyesine ait katlı otopark inşaatında çalışan Hakan Ayçiçek (27) 12 Ekim'de yüksekten düştü.

        Ağır yaralanan Ayçiçek, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ayçiçek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ayçiçek'in cenazesinin, hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        ABD ve İsrail'in İran saldırı hazırlığı iddiaları yoğunlaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Maçın ilk 11'leri belli oldu!
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim
        Taziye krizi: Ömrüm boyunca affetmeyeceğim

        Benzer Haberler

        Belediyenin Merkez Çarşısı inşaatında acı son: 26 yaşındaki işçi hayatını k...
        Belediyenin Merkez Çarşısı inşaatında acı son: 26 yaşındaki işçi hayatını k...
        Kaymakam Arıkan'dan ilçe emniyet birimlerinde inceleme
        Kaymakam Arıkan'dan ilçe emniyet birimlerinde inceleme
        Erzincan İl Müftüsü Yazıcı'dan Kız Kur'an Kursuna ziyaret
        Erzincan İl Müftüsü Yazıcı'dan Kız Kur'an Kursuna ziyaret
        Erzincan'da yangın güvenliği ve ilk yardım eğitimi
        Erzincan'da yangın güvenliği ve ilk yardım eğitimi
        Erzincan'da öğrencilere organik tarım eğitimi
        Erzincan'da öğrencilere organik tarım eğitimi
        Erzincan'da ayçiçeği hasadında dane kaybına sıkı denetim
        Erzincan'da ayçiçeği hasadında dane kaybına sıkı denetim