Mengücek Gazi EAH'de yoğun bakım personeline hizmet içi eğitim

Eğitim programına katkı sunan eğitimcilere, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ümit Kaya tarafından teşekkür belgeleri verildi.

Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH), yoğun bakım ünitelerinde görev yapan sağlık personeline yönelik iki gün süren hizmet içi eğitim programı düzenlendi.

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