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        Erzincan'da okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, okul güvenliği, çocukların karakter gelişimi ve geleceğe hazırlanması konularının ele alındığı toplantıda eğitimciler ve velilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 07:42 Güncelleme:
        Erzincan'da okul güvenliği toplantısı düzenlendi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, okul güvenliği, çocukların karakter gelişimi ve geleceğe hazırlanması konularının ele alındığı toplantıda eğitimciler ve velilerle bir araya geldi.

        Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, il merkezinde görev yapan okul rehber öğretmenleri ve veliler katıldı.

        Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, çocukların yetişmesinde ebeveynlerin davranışlarının belirleyici olduğunu belirterek, doğru rol model olmanın önemine dikkati çekti.

        Çocukların yetişkinlerin söylediklerinden çok davranışlarını örnek aldığını ifade eden Aydoğdu, "Çocuklarımızın kulağına söylediklerimiz kadar, gözlerinin önünde yaptıklarımız da eğitimdir. Biz onlara sabrı anlatırken trafikte bağırıyorsak, sevgiyi anlatırken biz sevgisiz oluyorsak çocuk hangisine inanacak? Söylediğimize mi, yaptığımıza mı? Bazen çocuklarımızın bazı alışkanlıklarının kaynağını bulmak için çok uzağa gitmemize gerek yok; aynaya bakmamız yetiyor." ifadelerini kullandı.

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        Yapay zeka ve teknolojinin hızla geliştiği çağda bilgiye ulaşmanın kolaylaştığını ancak bilinç ve karakter gelişiminde ailelerin sorumluluğunun devam ettiğini vurgulayan Aydoğdu, çocukların mesleki başarılarının yanı sıra iyi ahlaka, güçlü karaktere ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerinin önem taşıdığını kaydetti.

        Aydoğdu, gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak, ruhsal ve fiziksel gelişimlerini desteklemek amacıyla "Değer Erzincan" projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

        Projenin çocuklara ahlak, kardeşlik, paylaşma ve sorumluluk bilinci kazandırmayı amaçladığını aktaran Aydoğdu, "Biz istiyoruz ki çocuklarımız sadece derslerinde başarılı olmasınlar; aynı zamanda sporla, sanatla, milli ve manevi değerlerimizle büyüsünler. 'Değer Erzincan' projesi tam da bu gayeyle; evlatlarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak, onlara ahlakı, kardeşliği, paylaşmayı ve sorumluluk bilincini aşılamak için başlattığımız çok kapsamlı bir gönül hareketi oldu." dedi.

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        Okullarda verilen akademik eğitimi projeyle destekleyerek çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamakta kararlı olduklarını ifade eden Aydoğdu, eğitim süreçlerinin geliştirilmesi ve okul güvenliğinin güçlendirilmesinin bütüncül bir yaklaşımla mümkün olabileceğini belirtti.

        Aydoğdu, toplantının sonunda özveri ve katkılarından dolayı eğitim camiasına ve velilere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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