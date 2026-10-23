Üzümlü'de selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Ziyaretlerde selin ardından meydana gelen hasarlar ve bölgede devam eden müdahale çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Şireci ve İl Özel İdaresinin ilgili müdürleriyle Kureyşli, Sarıkaya ve Çardaklı köylerini ziyaret etti.

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