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        Üzümlü'de selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

        Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, sel felaketinden etkilenen köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:16 Güncelleme:
        Üzümlü'de selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor

        Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, sel felaketinden etkilenen köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Kaymakam Hökelekli, İl Genel Meclisi Başkanı Cavit Şireci ve İl Özel İdaresinin ilgili müdürleriyle Kureyşli, Sarıkaya ve Çardaklı köylerini ziyaret etti.

        Ziyaretlerde selin ardından meydana gelen hasarlar ve bölgede devam eden müdahale çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alındı.

        Sahadaki çalışmaları değerlendiren Hökelekli, ihtiyaç duyulan müdahalelerin koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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