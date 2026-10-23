Tercan'da çiftçilere ziyaret

Çiftçilerle bir araya gelen Kaymakam Duman ve beraberindekiler, tarımsal faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarete, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Kargın Belde Belediye Başkanı Adem Güneş ve Ziraat Odası Başkanı Naci Yılmaz da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.