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        Erzincan'da "İyilik Var" Projesi tanıtıldı

        Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Projesi kapsamında esnaf ve sanatkar odaları, kooperatifler, sendika temsilcileri ve Muhtarlar Birliği temsilcilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 08:41 Güncelleme:
        Erzincan'da "İyilik Var" Projesi tanıtıldı

        Erzincan’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Projesi kapsamında esnaf ve sanatkar odaları, kooperatifler, sendika temsilcileri ve Muhtarlar Birliği temsilcilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

        Toplantıda, projenin amaçları ve hedefleri hakkında bilgi verildi.

        Toplantıda, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve iyiliklerin daha geniş kesimlere ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının katkısının önemi ele alındı.

        Proje kapsamında toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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