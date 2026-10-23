Erzincan'da "İyilik Var" Projesi tanıtıldı

Toplantıda, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin artırılması ve iyiliklerin daha geniş kesimlere ulaştırılmasında sivil toplum kuruluşlarının katkısının önemi ele alındı.

Erzincan’da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Projesi kapsamında esnaf ve sanatkar odaları, kooperatifler, sendika temsilcileri ve Muhtarlar Birliği temsilcilerine yönelik tanıtım toplantısı düzenlendi.

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