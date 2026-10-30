Erzincan'da üniversite öğrencileri bağ bozumu yapan çiftçiye destek oldu

Üreticilerle öğrencileri bir araya getiren etkinlikle dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve gençlerin tarımsal üretimi yerinde tanıması amaçlandı.

Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen İyilik Var Hareketi kapsamında düzenlenen etkinliğe, Üzümlü Meslek Yüksekokulu öğrencileri de katıldı.

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