Mengücek Gazi EAH'de meme kanserinde erken tanı eğitimi düzenlendi

Erken teşhisin öneminin vurgulandığı eğitimde, katılımcıların soruları da uzmanlar tarafından yanıtlandı.

Diyetisyen tarafından tedavi sürecinde doğru beslenmenin önemi, psikolog tarafından ise hastalık sürecinde psikolojik desteğin rolü anlatıldı.

Hastanenin başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş ve hastane yönetiminin katılımıyla düzenlenen eğitime sağlık çalışanları, hastalar, hasta yakınları ve meme kanseri tanısı alan kişiler katıldı.

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