Kemaliye'de istinat duvarı çöken yol trafiğe kapatıldı
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle istinat duvarında meydana gelen çökme sonucu bir yol araç trafiğine kapatıldı.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde aşırı yağış nedeniyle istinat duvarında meydana gelen çökme sonucu bir yol araç trafiğine kapatıldı.
Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamada, 30 Ekim 2026'da Yağmurdere Sokak'ta, Lökhane'den Eğin Konağı'na giden güzergâhta, araç dönüş yerinin yaklaşık 10 metre gerisindeki istinat duvarında çökme meydana geldiği bildirildi.
Çökme nedeniyle söz konusu yolun güvenlik gerekçesiyle geçici olarak araç trafiğine kapatıldığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan güzergâhı kullanmamaları istendi.
Belediye ekiplerinin bölgede gerekli çalışmalara başladığı, yolun en kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
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