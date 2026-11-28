Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Duman, okulun eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ziyarette öğrencilerle yakından ilgilenilerek eğitimöğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Neslihan Kısa Duman, Çadırkaya Belde Belediye Başkanı Sait Durgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kayhan Kalkan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette okulda incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.