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        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, "Erzurum Ekonomi Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, "Erzurum Ekonomi Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Türkiye, 2002 yılında 3 bin dolar seviyesindeki bir milli gelirden bugün 18 bin dolarlık milli gelir seviyesine geldi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 18:58 Güncelleme:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, "Erzurum Ekonomi Buluşmaları"nda konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, "Türkiye, 2002 yılında 3 bin dolar seviyesindeki bir milli gelirden bugün 18 bin dolarlık milli gelir seviyesine geldi." dedi.


        Zeybekci, Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen "Erzurum Ekonomi Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, AK Parti Genel Merkezi Ekonomi İşleri Başkanlığı olarak illerdeki il danışma toplantılarının hemen akabinde "ekonomik buluşma" adı altında bir gelenek başlattıklarını söyledi.

        AK Parti'nin istişare, müşavere, fikirlerin müzakeresiyle hakikate ulaşmayı en iyi yapan parti olduğunu ifade eden Zeybekci, daha sonra dünya ve Türkiye ekonomisiyle ilgili sunum yaptı.

        Programa katılan 9 bakan yardımcısı ile davetlilere teşekkür eden Zeybekci, "Dünya, farklı bir dönemden geçiyor ve geçmeye devam ediyor. Dünyadaki bütün savaşların tek bir sebebi ekonomidir. Dünyadaki savaşların tamamının sebebi, doğal kaynaklardır, lojistik güzergahların kontrolü, yer altı zenginlikleri, doğal zenginlikler ve enerji kaynaklarının paylaşımı nedeniyledir." diye konuştu.

        Türkiye ekonomisinin giderek büyüdüğüne dikkati çeken Zeybekci, şunları kaydetti:

        "Türkiye, 2002 yılında 3 bin dolar seviyesindeki bir milli gelirden bugün 18 bin dolarlık milli gelir seviyesine geldi. Türkiye, nominal olarak dünyanın 16'ncı büyük ekonomisi, Dünya Bankasının 2025 raporuna göre satın alma gücü paritesine göre 11'inci büyük ekonomisidir. Dünyanın ihracatı içinde 2013 yılında yüzde 0,85, yüzde 1'in altında payımız varken geldiğimiz noktada 2024'te yüzde 1'in üzerine çıktık, yani dünyadaki ihracatın yüzde 1,08'ini biz yapar hale geldik."

        Zeybekci, Türkiye'de istihdam oranının yaklaşık yüzde 49, işsizlik rakamlarının ise Nisan 2026 itibarıyla yüzde 8,2 olduğunu dile getirdi.

        Türkiye'nin hedef büyüttüğünü vurgulayan Zeybekci, "Hizmet ve mal ihracatında Türkiye artık 400 milyar doların üzerine çıkan ülkelerden biri. Çok kısa sürede büyük ihtimalle inşallah bu sene Türkiye, hizmet ve mal ihracatında dış ticaret fazlası vermeye aday ülkelerden biri olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Zeybekci, "Terörsüz Türkiye demek, ekonomik olarak ne demek, tabii ki bunun hiçbir maddi değeri yok. Bir tek can için ölçüt değildir. Bir ananın ağlaması, bir ananın yavrusunu kaybetmesinin değeri 300 boğaz köprüsü eder mi, etmez." değerlendirmesinde bulundu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu da selamlama konuşması yaptı.


        Programa, Vali Aydın Baruş, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Fatma Öncü ve Abdurrahim Fırat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, iş ve ticaret dünyası ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

        Program, bakan yardımcılarının divan başkanlığını yaptığı özel oturum ve toplantılarla devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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