Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Öğretmenliğin emek, sabır, özveri ve sevgi üzerine kurulu en onurlu mesleklerden biri olduğunu ifade eden Başkan Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi; "24 Kasım, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başöğretmen unvanını aldığı gündür. Bu özel ve anlamlı gün, Atatürk’ün bizlere emanet ettiği eğitim ideallerini hatırlamak ve yaşatmak için bir fırsattır. Aziz Atatürk, ülkemizin geleceğini eğitimle şekillendirirken, ’Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözüyle bizlere önemli bir sorumluluk vermenin yanında gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin ancak öğretmenlerin elinde olduğuna da işaret etmiştir. Dolayısıyla bu değerleri yeni kuşaklara aktarmak, tüm eğitimcilerin en temel misyonudur. Öğretmenlerimiz; emek, özveri, sabır ve hoşgörünün kahramanlarıdır. Öğretmenlerimiz memleketimizin dört bir yanında bilginin, sevginin, barışın öncüleri olmuşlardır. Öğretmenlik, tam anlamıyla insan yetiştirme mesleğidir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri; istikamet üzere cehaletle mücadelenin öncülüğünü yapmaktadır. Çocuklarımıza tekâmül yolunun her adımında karşılarına çıkacak güçlükler ile mücadeleyi öğreten, öğretmenlerimizdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk de "Öğretmenler, Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır" sözüyle hem bu ulvi görevin önemine değinmiş hem de siz kıymetli öğretmenlerimize önemli görevler yüklemiştir. Öğretmenlerimiz, ülkemizi ve aziz milletimizi her daim aydınlık yarınlara taşıyacak en önemli şahsiyetlerdir. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hayatını kaybeden ve görevi başında şehit olan tüm öğretmenlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum."